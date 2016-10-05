军机坠毁一死三伤
●①；坠毁军机毁不成形。②；从远处看去，坠毁军机浓烟滚滚升空。③；坠毁军机冒出浓烟。 （北海21日讯）槟城北海空军基地的一架军机，于今午5时许在槟州威北柏干拉达（Pekan Darat）一带坠毁。事故造成一名机组人员死亡，3人受伤。大马皇家空军公关部较后发文告说，将成立一个调查队伍，彻查坠机原因。
墨西哥烟花大爆炸31死80伤
●有目击者拍到爆炸一刻，可见大量浓烟窜天，爆炸声连环不绝。 （墨西哥城21…
一马洗钱案被告杨家伟 四罪名成立 今午判刑
●杨家伟的档案照片。 （新加坡21日讯）“一马发展公司洗钱案”；新加坡国家…
全国第一家机器人服务生餐厅 “马来西亚第一锅”餐厅创历史
●主宾砂旅游、艺术及文化部助理部长拿督李景胜（右三）、中国驻古晋总领馆副总领…
杀俄大使枪手请假住酒店避安检入场行凶
●阿尔滕塔什掏出手枪一刻。 （安卡拉21日电）俄罗斯驻土耳其大使卡尔洛夫周…
货机哥伦比亚坠毁五死 机身掠过民众头顶
●一架货机疑滑出跑道，在途人头上经过，险过剃头。 （卡雷尼奥21日讯）哥伦…
捣破加拿逸非法伐木
●砂拉越林业机构在加拿逸捣破非法伐木活动。 （本报古晋21日讯）砂拉越林业…
居士林佛教宏法大楼 素餐馆1月2日隆重开幕
●古晋居士林佛教宏法大楼暨众香素食馆将于2017年1月2日隆重开幕。 （古…
国产车追撞抛锚车尾 酿成三人轻重伤送医
●国产老车毁不成形。 （本报古晋21日讯）国产老车故障被迫停放巴士站，孰料…
【庭讯】涉嫌捅伤本固鲁陈传禹 蔡姓青年下月18再过堂
（本报古晋21日讯）涉嫌捅伤本固鲁陈传禹背部的青年，将在下月18日再过堂。被告是…
冒充警员轮奸外籍少妇 两男子先后被警方逮捕
●图①、②查案官展示缴获疑是证物的用品。证物当中包括执法部门的徽章。 (本…
华小拨款无法到位人联要教育部解释
（古晋21日讯）砂拉越人民联合党要求联邦教育部解释和交待，为何2015年财政预算…
砂沙仅八名上议员 沈桂贤：乖离大马契约
（古晋21日讯）砂人联党主席兼国会上议员拿督沈桂贤日前在参与2017年度财政预算…
城市转型中心圣诞关闭三天
（本报古晋21日讯）配合圣诞节假期，古晋、诗巫及美里的城市转型中心（UTC）将从…
黄顺舸：砂科大获国外招生准证 明年中国招生就读
●中国福建省闽清县县长陈忠霖（左三）赠送《白岩山风景画》给拿督斯里黄顺舸。左…
陈忠霖吁巫企业家赴闽清投资促进中马两国合作达双赢
●泗里街福州公会主席刘贤蒙（左三）与副主席甲必丹黄育寿（右三）赠送纪念品予中…
坐落古晋黄金三角区 帝宫河畔酒店开业
●位于古晋黄金三角区的古晋帝宫河畔酒店正式开业。 （本报古晋21日讯）位于…
刘久生：一带一路推动马中友谊 加强文化传承与经贸合作
(本报诗巫21日讯)诗巫福州公会主席甲必丹刘久生表示，中国自从改革开放，随着“一…
“巫泳池水质卫生不达标” 林财耀:暂时关闭 以策安全
（本报诗巫21日讯）民主行动党诗巫区国会议员林财耀质疑诗巫游泳池水质不达卫生标准…
婴儿疑遭虐待伤重 警扣保姆助查
●涉嫌虐婴落网的女嫌犯。 （本报古晋21日讯）5个月大男婴疑遭人虐待，头部…
加拿逸警方缉私建功 起340箱私酒扣一人
（本报诗巫21日讯）加拿逸警方昨天下午2时32分左右在一间私宅起获340箱各品牌…