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军机坠毁一死三伤

军机坠毁一死三伤

●①；坠毁军机毁不成形。②；从远处看去，坠毁军机浓烟滚滚升空。③；坠毁军机冒出浓烟。 （北海21日讯）槟城北海空军基地的一架军机，于今午5时许在槟州威北柏干拉达（Pekan Darat）一带坠毁。事故造成一名机组人员死亡，3人受伤。大马皇家空军公关部较后发文告说，将成立一个调查队伍，彻查坠机原因。

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